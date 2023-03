Hockey - Huy s’impose par le plus petit écart face à Hermès et revit

Fier de ses hommes, l’entraîneur mosan mettait en avant la solidarité de ses troupes. "On sait que nous ne sommes pas dans de bonnes conditions. La moitié de notre équipe était constituée de joueurs de la réserve. Mais avec l’envie de bien faire, nous avons su prendre de l’avance dans le troisième quart-temps. La victoire est logique car, au décompte final, Hermès n’a eu que deux tirs sur l’ensemble de la rencontre" analyse le coach hutois, présent sur la feuille de match.

Grâce à cette victoire, Huy ne se retrouve plus qu’à cinq unités du maintien. Et si le déplacement à Embourg s’annonce périlleux, le calendrier fait en sorte qu’en cas de résultat positif, tout serait alors relancé. " Cette victoire est celle de l’espoir, sourit Benoit Baseil. Désormais, on va s’entraîner à fond pour espérer quelque chose face au leader de ces play-down mais comme jusqu’à la fin, ça va être compliqué car je n’ai plus que neuf joueurs de l’équipe première disponibles et il faudra attendre samedi avant de faire ma sélection. "