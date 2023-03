Henri Neerdael est de retour à Wanze/Bas-Oha : "Je suis en avance"

Mercenier aussi est content! C’est qu’on ne se passe pas impunément d’un tel buteur. "Depuis la tribune, je voyais mon équipe en difficultés offensives, se souvient le serial goléador. Dans mon rôle de 9, je suis assez spécifique. Ceux qui m’ont remplacé ont bien travaillé mais, maintenant, je suis là pour leur mettre la pression."

Et quand il dit qu’il est là, ce n’est pas seulement pour les dernières rencontres de la saison. "En effet, confirme-t-il. J’ai décidé de rempiler pour une année de plus. Ce sont mes enfants qui aiment venir au stade qui m’ont persuadé de continuer. Et puis, il y a une telle ambiance sur et en dehors du terrain que je ne peux pas m’arrêter." Et donc, on reverra probablement Neerdael en D3.