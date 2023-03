Fotball (P2): Amine Touri, capitaine de Waremme B à 20 ans

"J’aime bien ce rôle d’encadrant, répond le milieu de terrain. C’est naturel chez moi. Nous sommes de la même génération et cela ne pose aucun problème, c’est aussi une force. On est sur la même longueur d’ondes. L’inexpérience nous joue également des tours, il nous manque cette stabilité et ce calme. On souhaite trop souvent se projeter vers l’avant. Il faut savoir être patient. Sinon, mis à part cela, le groupe avance bien. Chaque semaine, on travaille dans le but de s’améliorer. L’arrivée de joueurs issus du centre de formation est un réel plus pour notre groupe. On prend un vrai plaisir à les intégrer au sein de notre structure."

Apprendre à apprendre, telles sont les intentions de toute une équipe, bien guidée par Touri & co.