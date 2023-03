Football (P2A): Kevin Cossalter quittera Hannut pour rejoindre Momalle en 2023-2024

On l’avait plus ou moins compris il y a quelques semaines et c’est désormais officiel: Kevin Cossalter ne restera pas à Hannut. Son nouveau club pour 2023-2024 est connu. La saison prochaine, c’est à Momalle que la star de Hannut évoluera. Il sera la cerise du mercato momallois qui a bien bossé en coulisses ces dernières semaines. Cossalter, c’est une garantie de buts et une certitude de spectacle pour une équipe qui, en P1 ou en P2, semble s’armer pour jouer les premiers rôles. Si vous voulez voir des buts, c’est, du coup, à Momalle qu’il faudra aller. Interview confessions d’un buteur qui a encore faim, plus que jamais même.