Football (P2A) - A Momalle, la tranche ne suffit pas : "On ne lâche rien"

En effet, que ce soit Kévin Ribeaucourt devant les cages, qui n’a laissé aucun répit au jeune Vandevenne, ou Nicolas Sanna dans le milieu de terrain, Momalle est entre de bonnes mains pour cette deuxième ou troisième place. "Mes gars le savent, annonce Christophe De Smedt. On joue uniquement pour le Top 3! Ce n’est pas par hasard que l’on a gagné cette première tranche. Maintenant, il faut que le psychologique suive. C’est rageant quand on se remémore les bêtes points perdus, mais c’est comme ça. La P2 est exigeante. On pourrait se dire qu’on relâcherait bien les derniers matchs pour se concentrer sur la suite et cette possible montée en première provinciale, sauf que ce n’est que du contraire."