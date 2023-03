Football (P2) - Jehay privé de deuxième tranche: "Le pire scénario", estime Hervé Comijn

Les supporters jehaytois ont donné de la voix tout au long de la partie pour pousser leurs joueurs à la victoire et tout autant que leurs protégés ils auraient mérité de fêter l’accession au tour final via le gain de la 2e tranche, mais le destin en a décidé autrement. "Ce qui s’est passé est le pire scénario que l’on pouvait écrire, commentait Hervé Comijn qui se défendait d’accabler ses joueurs. Je n’ai rien à reprocher à personne. Oui, forcément, quand on encaisse un but c’est qu’il y a eu une erreur, un manquement, mais j’ai l’impression que Jehay pouvait faire ce qu’il voulait ce dimanche, la victoire ne pouvait lui revenir. Mentalement, clairement, on a pris un coup sur la tête et force est de constater que nous sommes dans le dur mais nous avons aussi vécu des choses que nous ne voulions par vivre. En termes de chiffres, notre bilan (7/18) depuis la reprise de janvier n’est pas terrible mais vu notre calendrier il n’est pas scandaleux non plus."