Football (P1) - Racz: "Un Geer - Hannut au tour final ? Ce serait chouette que ça n’arrive pas"

Match ô combien particulier ce dimanche pour Anthony Racz qui, sous les couleurs de Hannut, affrontait ses futurs partenaires geerois. " Mais comme je l’ai toujours dit, je suis dans un club du début à la fin de la saison. Et cela ne doit en rien changer mes prestations, confie celui qui a livré un bon match, intervenant à propos à plusieurs reprises. C’est sûr que cela reste particulier car j’ai rencontré les dirigeants geerois il y a un moment et je connais quelques joueurs. Mais j’ai essayé de faire abstraction de cela et de me donner à fond. "