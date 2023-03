Football (P1): première réussie pour Axel Louis à Faimes

Il lui a fallu un quart d'heure pour s'installer dans le match. "J'appréhendais un peu le niveau. Mais comme l'équipe, je pense être monté en puissance. Au final, ça s'est bien passé. Notamment grâce à Maxime Renson qui jouait derrière moi. Il communique beaucoup et me repositionnait. Son calme est également rassurant. Le coach semblait satisfait aussi puisqu'il m'a dit qu'il comptait sur moi pour la fin de saison."

D'abord aligné sur le flanc gauche, Axel a terminé la rencontre au back droit. "Je suis assez polyvalent. Je n'ai pas vraiment de place de prédilection."

Binet et Delcour, les pompiers de services

Si Axel Louis jouait pour la première fois en équipe première, il n'en était pas de même pour Mathieu Binet et Mathieu Delcour, âgés eux de 35 et 37 ans. "Il y a un bail que je n'avais plus foulé le terrain. Jusqu'il y a trois ans, j'étais en P4. Mais comme je ne savais plus m'entrainer, j'ai rejoint la réserve qui joue le dimanche matin. J'ai appris début de semaine qu'on avait besoin de moi. Mais je ne savais pas venir à l'entrainement jeudi, car j'avais réservé le restaurant avec mon épouse depuis longtemps. Du coup, je ne me suis jamais entrainé avec le groupe. Pas besoin" sourit Mathieu Binet.

Pourtant, au départ, les deux Mathieu pensaient devoir dépanner en P4. "Mais comme ils sont en course pour le tour final, le comité ne voulait pas que la P1 aille trop puiser dans leur noyau pour ne pas les pénaliser. Du coup, on nous a demandé d'aller sur le banc en P1. Je ne pensais pas du tout jouer. Sauf éventuellement quelques minutes si le score avait été de 3 ou 4-0. Mais à 15 minutes du terme, Luc s'est retourné vers moi en me disant que j'allais rentrer et marquer."

"Pigeon" a vu clair puisque Mathieu Binet a inscrit le but de l’égalisation.