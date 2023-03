Football - P1: Jean Damsin, bientôt de retour à Templiers, ne lâche rien avec Fize

OK, mais il faudra d'abord sauver Fize. "Pas de souci, poursuit l'intéressé. J'ai du respect pour le club. Je veux partir l'esprit tranquille et conserver mon image de clubman où j'entretiens bien la troisième mi-temps (rires). Ce dimanche, malgré ma blessure à la cheville, j'ai dépanné dans l'axe central de la défense en étant dans un rôle de libero à l'ancienne. Nous sommes dans une situation spéciale au classement. Nous ne sommes pas loin du Top 5. Cependant, nous ne sommes pas loin, non plus, des sièges à bascule. Notre prestation face à Ougrée a montré que le groupe ne lâchait rien. Même si les départs sont très nombreux."