Football - P1: Grégory Coulon, le héros malchanceux geerois

Et ce fut d’autant plus vrai à un quart d’heure du terme quand il s’est retrouvé coincé entre deux adversaires. "Le ballon rebondit et je suis au contact avec un adversaire (NDLR: Javaux). Après, je ne sais pas trop ce qu’il se passe, le ballon est dévié, part en l’air et rentre dedans. C’est un vrai coup de chance, souffle Grégory Coulon, qui a pris une autre dimension depuis son arrivée à Geer. Je n’ai aucun regret d’être venu, je reprends du temps de jeu. Je grandis et je sens que j’ai bien progressé. On me fait confiance, on compte sur moi." Et cela s’est encore vu dimanche puisque Nicolas Henkinet a fait appel à son pompier de service lors de la blessure de Sam Georges alors que le banc comportait également un gars comme Vandebosch…