Football (D3 ACFF B) - Jordy Eeke: "On gâche notre beau premier tour"

Est-ce la fusion qui empiète sur leurs bons résultats ? "Non, je ne pense pas que cela a un rôle, répond le défenseur. Nous n’avons plus rien à jouer et ça joue dans la tête de chacun. Et puis, je ne vais pas mentir en disant qu’on est trop axé sur la rigolade. Actuellement, il n’y a pas assez de sérieux dans le groupe. Que ce soit en avant-match ou aux entraînements… On voulait terminer le championnat de la meilleure des manières, mais ce n’est pas encore le cas. "

Et contre Durbuy, dernier de la série, que s’est-il passé pour les hommes de Manu Papalino ? " On est passé à côté de notre première mi-temps et il n’y avait pas d’envie, assume le numéro huit. Une fois que nous avons accéléré, c’est devenu plus simple pour nous et on s’est créé des occasions. On peut faire mal. Il suffit de passer la seconde vitesse."

S’incliner face à l’équipe d’Ousmane Sow est regrettable pour les Hutois. "Ce n’est pas grave. Mardi, on remettra notre bleu de travail pour remporter d’autres duels, signale le futur Faimois. Au début du championnat, on avait un peu de chance. Aujourd’hui, on ne l’a plus. Dorénavant, il va falloir aller chercher les ressources ailleurs. Il reste cinq matchs, j’ai envie qu’on fasse des fêtes comme à Herstal, où j’étais absent."

Cette rencontre a marqué également son retour aux affaires. "J’ai su disputer tout le match et c’est déjà bien, note Jordy Eeke. Il est vrai que je sentais quelques douleurs en fin de deuxième mi-temps, mais c’est normal quand on revient de blessure."