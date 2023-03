Football (D2 ACFF): voici pourquoi Warnant sera quand même "champion"

1. Un calendrier jouable

Sept rencontres pour boucler la boucle. Warnant a son sort en mains avec 6 unités d’avance. Sur papier, les adversaires au menu semblent abordables. On pense, surtout, à Jette, Ganshoren, Waremme et Binche. Avec une quinzaine points de plus, Warnant sera champion. CQFD.

2. Un effectif au complet

C’est assez rare à cette époque-ci de la saison: Warnant ne compte aucun blessé grave dans son effectif. Il pourra compter sur tous ses guerriers pour finir la saison. Une denrée qui risque de faire la différence face à des adversaires qui, les uns et les autres, ont perdu pas mal de combattants.

3. Un noyau qui a les crocs

Personne ne le dit ouvertement mais c’est clair comme le nez au milieu du visage: Warnant veut être champion. Le groupe en place va rester massivement la saison prochaine. Son combat cette saison, ok pour du beurre, a donc un sens complet. Et en bons compétiteurs que sont les Villersois, ils voudront aller au bout de leur superbe saison, en mental et au caractère. Marque de fabrique de la méthode Jaspart. Donc, oui, oui, oui, trois fois oui pour les trois raisons qu’on vient de citer, Warnant sera champion.