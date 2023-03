Football (D2 ACFF): Verlaine avait un héros gilet pare-balles: l’imbattable Matt Debra

Lui, c’est Matt Debra auteur d’un énorme match face à Warnant. Ce geste n’est jamais que la 4e fois dans cette rencontre où le taulier verlainois sauve ses couleurs à même la ligne. Il est le vrai héros, un capitaine courage qui a tout donné pour ses couleurs, leur permettant d’aller chercher un succès compliqué. "On a plusieurs fois failli concéder le but, avouait le défenseur central après la rencontre. Et c’est vrai qu’on a souffert. Mais on a tout donné et on n’a rien lâché avec ce petit brin de réussite qui nous a permis de rester devant. On s’est battu comme des fous et, au final, on mérite quelque part ce succès. Suis-je un héros ? Non, je suis juste un maillon de la chaîne qui a eu beaucoup de travail. Mais il faut féliciter tout le monde car si la défense n’a pas encaissé, l’attaque a, elle, su faire la différence. Et on aurait pu faire 0-2 en contre en plus… "

Reste à voir si ce mach relance quelque peu la série. "Je ne pense pas, assurait le solide arrière. Warnant sera champion et il le mérite car il a été très régulier. On est trop loin pour aller chercher le titre. Par contre, oui, si on peut monter via le tour final et la licence, on va tenter de le faire. Vais-je rester ? J’ai des propositions, mais j’attends surtout des nouvelles de Verlaine. C’est ma priorité. On va discuter encore et on verra comment on vit. Mais d’abord, je veux qu’on finisse bien la saison…"