Football - D2 ACFF: Pour Rayane, Stockay manque parfois de maturité

Les semaines commencent à se ressembler du côté de Stockay. Troisième défaite de rang pour les hommes de Manu Valoir qui signent un triste 0 sur 9. Pour un des piliers de la défense stockalie, Ayoub Rayane, "on doit encore être plus mature à certains moments. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme face à Binche et de manquer autant de conce ntration. "