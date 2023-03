Football (D2 ACFF): "Nous n'avons jamais été surclassés", assure Martin Saint-Mard (Waremme)

Une fois de plus, Waremme échoue sur le fil face à Solières. C'est récurrent depuis l'entame du championnat. Et pourtant cette équipe tente de jouer au football et va vers l'avant. Les jeunes éléments du groupe ne manquent certes pas de qualité. Mais comme depuis des lustres, le ballon roule rarement en faveur des formations à la traîne. Martin Saint-Mard fait partie de ce groupe qui galère depuis deux saisons. "En effet constate-t-il. Je suis arrivé du RFC Liège où je n'avais pas de temps de jeu, il y a trois ans. La première année, il y a eu le Covid. Ensuite, nous nous sommes sauvés de justesse. Mais cette saison, nous sommes mal embarqués. C'est frustrant car nous avons été rarement en dessous de nos adversaires, mis à part les deux rencontres contre Tubize où nous avons été surclassés. Nous sommes une des équipes les plus jeunes de la série. Honnêtement, nous manquons de maturité. Défensivement, nous commettons souvent la petite erreur de trop. Et offensivement, nous éprouvons des difficultés à concrétiser. Sur les dix dernières confrontations, nous n'avons inscrit que six buts (NDLR: 25 buts marqués lors des 27 rencontres jouées).