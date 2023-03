Football - D2 ACFF: Aymeric Baumans s'affirme de plus en plus à Solières

Âgé de 20 printemps seulement, Aymeric Baumans ne se cache pas sur le terrain. Il joue sobrement. Mais une de ses grandes qualités est certainement son esprit positif et rassembleur. Contre Meux, il fut efficace et solide. Et ce samedi, à Waremme, il a remis le même costume de combattant sérieux et discipliné. "Je prends du plaisir à l'arrière droit, confie le futur diplômé en climatisation et photovoltaïque. J'étais toujours disponible depuis le début de saison. Mais entre Verbist, un joueur chevronné, et moi, jeune et inexpérimenté, le choix était facile pour le coach. Pour l'instant, je ne me pose pas trop de questions. Je respecte les consignes et je joue simplement. Face à Waremme, je me suis un peu plus libéré vu que je trouve peu à peu mes marques. J'avais déjà dépanné l'équipe en tant que défenseur central contre Hamoir et Verlaine. Et puis, je suis un passé dans l'oubli."