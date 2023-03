Handball (D2): première réussie pour Werner Roef face à Pelt

Le message du coach Werner a visiblement été reçu cinq sur cinq tant les Mosans auront maîtrisé leur sujet du bout en bout, en prenant même un viatique du plus neuf. "On a directement pris la rencontre par le bon bout. À dix minutes de la fin, le coach adverse a pris un temps mort, c’est à ce moment-là qu’on a commencé à s’énerver, commente le coach. Nos adversaires sont revenus à quatre points mais on n’a jamais vraiment paniqué malgré la nervosité. Défensivement, on a été bons."

Toujours en lutte pour le maintien, les Amaytois se sont donc offert un bon bol d’air. Mais le coach amaytois ne s’emballe pas. "J’ai été très satisfait de la prestation de mes joueurs, l’équipe est en pleine transformation. Malgré tout, on manque encore de physique et de confiance mais je reste très optimiste pour la suite", note Werner Roef.

La suite justement, ce sera la semaine prochaine avec un déplacement à Beyne encore très important.

"On a tout en main pour confirmer notre très bon match. On va travailler très dur ces prochains jours pour retrouver du physique et de la confiance", assure un coach amaytois tout sourire qui a démontré que le HC avait toujours sa place au sein de cette D2. Une victoire le week-end prochain et Amay serait complètement relancé.