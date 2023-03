Football (P4B): Lensois B neutralise Marchin sur le gong

C’est un match qui s’est joué au finish entre Marchin B et Lensois B hier après-midi. En première mi-temps, Marchin se montre dominant d’un point de vue offensif, parvenant facilement à utiliser les espaces laissés par Lensois pour s’infiltrer et se créer quelques occasions devant le goal. Wautelet doit, à plusieurs reprises, sauver sa cage. Sur le flanc droit, Custinne et Defays se trouvent à de nombreuses reprises, sans pour autant parvenir à concrétiser. Dans l’axe, le jeune Sacha Balthazar, grâce à sa vivacité, apporte du rythme et parvient à distribuer de beaux ballons. Il faudra attendre la 38e minute pour voir arriver le premier goal de la rencontre. Sur un corner de Dumont, Wens coupe parfaitement bien la trajectoire et conclut d’une tête. Malgré une possession équilibrée Marchin mène à la rentrée des vestiaires.