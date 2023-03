Football (P3A): ce Thisnes était bien trop fort pour la troisième provinciale

Florkin: "Nous sommes tombés contre des monstres"

Lancés pour faire la fête, les Hannutois ont tout simplement marché sur la troisième provinciale. Depuis 55 rencontres actuellement (un record ?), les hommes du duo Longueville/Remacle n’en finissent plus d’imposer un rythme infernal pour son opposant, laissant pantois l’entraîneur de Crisnée Philippe Florkin. "Nous sommes tombés contre des monstres. Nous n’étions que onze aujourd’hui et nous avons fait ce que nous avons pu. Mais avec un tel pressing en face, il était juste impossible de faire beaucoup mieux."

Car si le score était déjà de 5-0 après seulement 25 minutes de jeu, on a eu l’impression que sans la volonté de se faire plaisir en période festive, la dizaine de buts aurait pu être atteinte assez rapidement. Et le dernier but inscrit sur le gong est la preuve que pour ces nombreux joueurs issus pour une bonne partie des joueurs de divisions supérieures, l’objectif n’était juste pas de remporter le trophée mais bien de montrer leur empreinte sur l’ensemble de cette saison. "Et croyez-nous, l’appétit vient en mangeant, on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin" conclu plusieurs membres importants du club, motivés comme jamais dans le futur à créer quelque chose d’unique en son genre.

Arbitre: Mathieu Leroy.

Carte jaune: Annoe.

Buts: Kipoy (1-0, 2e), V. Petit (2-0, 10e), B. Petit (3-0, 14e), V. Petit (4-0, 17e, 5-0, 27e), Heptia (6-0, 57e), V. Petit (7-0, 90e).

THISNES: Daniel, De Vierman, Belme, Dierickx (46e Heptia), V. Petit, Parthoens (46e Ghafghaf), Vanderveck (46e Rosmeulen), H’Mamou (46e Sasso), Kipoy, B. Petit, Vandenberg.

CRISNEE: Rouge, Delville, El Mokhtari, Matagne, Bodart, Leseur, Omarkly, Tavolieri, Lorenzon, Annoe, Reginster.