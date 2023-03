Football (P2A): Jehay perd la tranche à la 90e face à Jehay

À ce moment-là les deux équipes sont réduites à dix suite à l’exclusion logique de Fontaine et plus sévère de David. En deuxième période, le terrain se dégrade et les deux équipes se livrent une âpre bataille. Jehay pense avoir fait le plus dur en prenant deux buts d’avance à la 69e. "Mais Burdinne n’a rien lâché et nous avons commis des erreurs qui se sont payées cash, poursuivait le coach adjoint. Cette issue est vraiment triste car cette rencontre avait une symbolique particulière. Je suis triste pour le groupe qui a tout donné et à qui on ne peut rien reprocher au niveau de l’implication mais aussi pour tout le club qui aurait mérité ce moment de bonheur après ce qu’il a traversé. Mais le football est ainsi fait." Comme il l’a fait il y a peu face à Seraing, Burdinne a à nouveau contraint un cador au partage. "C’est un très bon point pour nous vu le déroulement du match, confiait le T1 Mikaël Descamps. L’entraîneur que je suis est très content de ce résultat mais l’humain est un peu triste pour les Jehaytois qui tenaient à ce succès après ce qu’ils avaient vécu."

Arbitre: M. Kizedokio.

Cartes jaunes: Devalet, Cortellini, Bodart.

Cartes rouges: Fontaine (22e), David (44e), J. Thirion (2CJ 85e), Di Miceli (2CJ 85e).

Buts : D. Bronckart (1-0, 8e), Derwa (1-1, 18e), Bodart (1-2, 25e), Di Miceli (1-3, 69e), Josse (2-3, 80e), Devalet (3-3, 90e).

BURDINNE : Werner, Fontaine, Devalet, Hougardy (33e Genotte), Delhalle (42e Thirion), Fillieux, Deltour, Josse, Bronckart D. (67e Cornelis), Kone, Baillet (60e Mathieu).

JEHAY : Surkijn, Vitoux, Bodart, Pizzinato, Di Miceli, Derenne M. (79e Thirion), David, Vanhove, Melin, Derwa, Lokola (62e Cortellini).