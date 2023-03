Football (P1): Fize se donne de l’air face à Ougrée

Après la pause et avec la descente, les Rouge et Noir se voulaient plus entreprenants. El Ghoulbzouri distillait un corner au second poteau. Gillard de la tête déposait en retrait à Masselin pour rétablir l’égalité (1-1). Dans la foulée, les visités auraient pu boire le calice jusqu’à la lie si Nuozzi n’avait pas dévissé devant Firquet. Le verdict de la partie restait indécis. Denruyter ajustait un coup franc que Botterman, d’une belle envolée, détournait. Sur le contre, une lumineuse ouverture de Guilmi ne profitait pas à Nuozzi qui tergiversait. Sur un terrain qui devenait de plus en plus lourd, la tension montait. Les fautes se succédaient et l’arbitre était à deux doigts de perdre le fil du match. Tout à coup, Denruyter, dans un bon filing, de la gauche, rentrait dans les seize mètres pour secouer les latéraux d’un tir croisé (2-1). Un succès qui atténuait certes toutes craintes de culbute en P2.

Arbitre: Belyamin Halhoul El Baraka.

Cartes jaunes: Wagemans ; Tellatin, Da Silva, Nuozzi, Masselin.

Carte rouge: Scerra (83e, 2e carte jaune).

Buts: Denruyter (1-0, 26e), Masselin (1-1, 56e), Denruyter (2-1, 82e).

FIZE: Firquet, Nzembo, Wynants, Denruyter, Eyckmans, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost, Demaerschalk, Erivelton (85e Ki Viera).

OUGREE: Botterman, Tellatin, Da Silva (61e Fourneau), Guilmi, Nuozzi, Ettitchi (46e El Ghoulbzouri), Bousfia (19e Masselin), Scerra, Gillard, Beltrame, Delville.