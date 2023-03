Football (D2 ACFF): réaliste, Verlaine s’offre le leader

Mieux: les Verlainois commencent à sortir de plus en plus. Et sur un contre rondement mené, Barry sort de sa boîte, frappe sur le but et voit Bizimana relâcher le cuir. En embuscade, Doyen récupère et termine le travail avec un 0-1 un peu surprise mais finalement pas tellement volé. Score à la pause d’ailleurs. On sait cependant que Warnant est à la fois adepte des secondes périodes et surtout des fins de matchs.

Mais à la reprise, Verlaine poursuit son match quasi parfait en déjouant les pronos. Et Miévis, qui a posé pas mal de soucis sur son flanc, rate le 0-2 en contre, une fois de plus. Warnant se réveille enfin et semble retrouver son football. Une frappe de Biscotti, courageux mais malheureux, passe de peu à côté. Le festival des occasions locales peut commencer avec un pressing de plus en plus important de Warnant. Les Villersois ont bien du mal à trouver les espaces et procèdent essentiellement par des longs ballons. Mais les occasions, clairement, se multiplient pour les locaux. Avec quatre ballons sauvés sur la ligne, dont plusieurs par Matt Debra himself après des essais de Scevenels, Fransolet et Ganiji notamment, Verlaine s’en sort bien, Warnant peut se mordre les doigts. "Oui, on a eu un peu de chance, avouait Marc Segatto. Mais c’est surtout une victoire signée au caractère et, ça, cela fait du bien…"

Au classement, il n’y a finalement rien de mal fait pour Warnant qui reste bien au chaud devant. Verlaine, de son côté, prend clairement option sur une place au tour final alors qu’on attend toujours des nouvelles pour la licence en Nationale 1. Cette fin de saison s’annonce belle.

Arbitre: Yann Jamar.

Cartons jaunes: Gosselain, Tchamdjou, Barry, Mabanza, Piette, Cavillot, Gosselain, Biscotti.

Carton rouge : Gosselain (77e 2e jaune).

But: Doyen (0-1 36e).

WARNANT: Bizimana, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels, Biscotti, Miezal, Timmermans, Mavuba, Mabanza (61e Ganiji), Fransolet.

VERLAINE: Dengis, Debra, Temou (46e Tchamdjou), Doyen, Miévis (70e Choukri), Dago, Barry, Cudedo, Jamar, Gilsoul, Gosselain.