Basket-ball: 11 ans après, Wanze est de retour en P1

Dans une magnifique ambiance, on a vécu un derby de choc pendant 40 minutes comme espéré. Pourtant, pendant plus de 10 minutes, les Wanzois répondaient présents, dominant les échanges avec une énorme réussite. R Paulus (2x), N Paulus puis de Liamchine rentraient directement quatre bombes pour mettre le feu. Avec un panier de Fraipont pour booster toute l’équipe, les Rouges s’envolaient à 23-14 et même à +15.

Mais Verlaine allait se réveiller. Même avec un effectif clairement diminué, Etienne Gérard trouvait les mots et la dynamique pour relancer son groupe. Franken et Noël avaient aligné les paniers à trois points dans le premier quart mais, c’est à l’envie et au combat que Liebens se rappelait aux souvenirs de tous les locaux pour ramener les Verts et même créer la sensation avec le 32-37 de la pause.

Wanze pliait, se crispait et ne rentrait plus rien. Au sortir des vestiaires, Oudenne y allait de 6 unités pour relancer les siens mais Franken ne lâchait rien et, à 10 minutes de la fin, tout restait possible: 47-47.

Wanze allait-il devoir patienter, ranger les bouteilles et les cadeaux? Thonon faisait le maximum pour y arriver. Mais, relevant la tête, Wanze allait reprendre ses esprits et valider son ticket pour la P1. N Paulus pour sonner la charge, 5 points de de Liamchine puis, tout un symbole, deux bombes de Saive pour enfin libérer les esprits… les Sucriers reprenaient leur bien. Dans une ambiance de feu, en allant au bout d’eux-mêmes comme toujours, Wanze décrochait le titre à 3 journées de la fin.

Un sacre complètement mérité au regard de la domination outrageuse après le coup de mou de janvier et, surtout, au regard des valeurs et du collectif développés tout au long de la saison. Wanze est de retour en P1 et n’y fera pas de la figuration.

QT: 23-14, 9-23 (32-37), 15-10 (47-47), 16-8.

WANZE: Goossens 0, Lenclud 1, Paulus R 16, Oudenne 6, Raboz 4, De Liamchine 11, Riga 1, Paulus N 11, Fraipont 3, Saive 10, Lhonnay 0.

VERLAINE: Franken 18, Stewart 0, Noben 0, Noël 6, Liebens 12, Damoiseau 0, Thonon 16.