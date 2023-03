Handball - Défaite interdite face à Pelt pour le HC Amay de Werner Roef

C'est donc vers Werner Roef, ex-entraineur de la D1 du Fémina Visé avec laquelle il a été sacré champion de Belgique en 2022, qu'il s'est tourné. Un choix fort et peut-être surprenant dans la mesure où on retrouve un homme exigeant et expérimenté comme l'était Herbillon.

"De fait et c'est ce qu'il nous faut, précise de suite le président . Mais la différence est dans l'approche des joueurs. Thierry, pour lequel je garde toujours ma confiance, avait une approche très scolaire qui ne passait pas. Werner garde cette même exigence mais avec plus de contact, de proximité d'autant qu'il connaît la maison. Il sent plus, je suis confiant car, en deux semaines, il a su motiver le groupe pour rester en division deux. Pour preuve, nous avons joué contre la D1 de Hasselt et nous ne sommes battus que de deux buts."

De bon augure donc pour nos Mosans. Mais, est-ce que ce choc psychologique sera également présent ce samedi dans un match capital quand on sait que le mental des Mosans n'est pas l'atout majeur ? "En tout cas, coupe de suite le nouveau mentor , je ne suis pas le toubib qui va sauver le malade en quatre semaines. Avant d'accepter, je les ai observés contre Visé B et après avoir parlé avec eux, j'ai accepté. Les joueurs ne sont pas mauvais mais, comme Thierry le pensait, ils doivent toujours apprendre des choses. Mon approche est différente mais l'exigence est la même. Je pars avec le même noyau et celui qui joue doit se battre à fond même pour un temps limité. Contre Pelt, on n'a pas le choix, on joue une équipe limbourgeoise qui se bat toujours à fond. Je demande la même chose à mes joueurs: le nez dans la même direction durant soixante minutes, et cela sans stress."

Le noyau: Saghir, Pucci, Brialmont, Pagnoul, Destexhe, Tilman, Agnello, Vancosen, Thirion, Mollatte, De Cecco, Vieira, Philouze, Khaldi plus deux joueurs à désigner après l'entrainement de vendredi.