Football (P4A): Lensois B doit reprendre sa marche en avant face à Marchin B

Une semaine après avoir déclaré forfait pour la deuxième fois cette saison, Marchin B n’a plus le droit à l’erreur. "L’objectif est de terminer le championnat. Si on déclare encore forfait une troisième fois, ce sera une immense déception", explique Frédéric Balthazar. La saison des Marchinois est tout sauf un long fleuve tranquille. "J’ai commencé la saison comme délégué pour donner un coup de main mais personne ne voulait devenir T1. Salvatore Valente a essayé d’endosser le rôle durant quelques rencontres mais il a été découragé, note Frédéric Balthazar, qui se veut tout de même optimiste. Même si notre place est en réserve, on essaye de pratiquer un beau football tout en s’amusant. Les trois rencontres qui arrivent sont des matchs abordables sur papier. Si on prend des claques, on assume."