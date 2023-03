Football - P3A: Thisnes s’apprête à faire la fête

Annoncé comme l’ultime favori de cette troisième provinciale, Thisnes a l’occasion de concrétiser son envie de titre sur sa première balle de match face à Crisnée. La rencontre, jouée ce dimanche au lieu du traditionnel samedi soir suite à une décision assez risible du CP qui a décidé de suivre le règlement à la lettre, pourrait avoir une saveur particulière pour les hommes de Pierre Longueville. Mais malgré le statut de favori, l’entraîneur à succès des Hannutois veut garder la tête froide avant peut-être l’une de ses plus belles fêtes de l’année. "Quand on voit les derniers résultats de Crisnée, ça reste une équipe très intéressante que j’ai mise sur le tableau comme l’un des groupes dont il faudra se méfier, analyse le coach. Maintenant, mon groupe est tellement mature et fort pour le moment que je ne vois pas comment il pourrait être possible d’être battu dimanche, si nous restons très concentrés. Il est juste dommage que le comité provincial nous impose de jouer dimanche pour une règle à la c.., on aurait pu avoir au minimum 300 personnes le samedi soir. "