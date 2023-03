Football (P2A) - Manu Wilmet avant la rencontre face à Amay: "Surtout ne pas être battu"

Les chocs se succèdent dans le bas du tableau où, devant La Clavinoise, la lanterne rouge, ils sont quatre à batailler pour éviter le deuxième siège relégable. Parmi eux, on trouve Amay et Ouffet qui s'affrontent ce dimanche. "Il nous reste six rencontres dont trois face à des concurrents directs: Amay, La Clavinoise et Burdinne. Je pense que si nous prenons six points sur les dix-huit encore en jeu, nous serons sauvés", avance Manu Wilmet dont l'équipe n'avait pu vaincre les Amaytois au match aller. "Si nous l'emportons, nous ferons un grand pas vers le maintien mais ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'être battu. J'y crois parce que nos dernières sorties face à des cadors de la série étaient encourageantes et que j'ai confiance en mes joueurs, poursuit le mentor condrusien qui récupère Q. Humblet et Dony pour cette partie et qui conclut. Même si nous sommes à la fin d'un cycle, nous avons tous, staff et joueurs, la volonté de maintenir le club en P2."