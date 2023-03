Football (P2A): Jehay peut décrocher la deuxième tranche ce dimanche: "C'est notre finale"

Après Momalle, vainqueur de la première tranche, Jehay sera-t-il le deuxième à décrocher son ticket pour le tour final ? C'est tout l'enjeu du duel dominical entre Burdinne et Jehay qui n'a qu'un point d'avance sur Flémalle et qui est donc dans l'obligation de l'emporter en Hesbaye. "Ne tournons pas autour du pot, ce match, c'est notre finale", intervient Youry Volont qui était suspendu dimanche dernier à Xhoris où il va vu ses couleurs courber l'échine. "La rencontre n'a pas tourné en notre faveur mais ce n'est pas faute d'avoir tout tenté pour forger un résultat positif, poursuit le jeune (21 ans) arrière droit. Notre mentalité et notre implication, après ce que nous venons de vivre avec la perte de notre coach, sont en effet irréprochables. Adrien Vanhove et Grégory Poisquet ont adopté le schéma de travail qu'avait mis en place Philippe Gustin afin de ne pas déstabiliser le groupe mais aussi parce qu'il portait ses fruits. Nous n'aurions d'ailleurs pas voulu d'un coach venu de l'extérieur pour terminer la saison."