Football - P2A : Jehay acte deux nouvelles prolongations

Malgré la perte soudaine de leur mentor, Philippe Gustin, les Jehaytois continuent d’avancer et conservent ce qui fait leur force cette saison: le groupe. Ainsi, après une série de prolongations, c’est maintenant au tour des deux anciens Amaytois, Mario Di Miceli et Florian Bodart de rempiler pour un an du côté de Jehay.