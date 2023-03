Football (P1): Luc Ernes au chevet de Faimes: "J’y crois"

La semaine a pour le moins été agitée à Faimes. Après le départ surprise de Franck Walo qui a secoué le club comme rarement ces derniers mois, la suite n’a pas été facile et sûrement pas idéale pour préparer ce qui constitue sans doute une des dernières cartouches faimoises pour assurer le maintien en P1. Mardi, il n’y a carrément pas eu de séance d’entraînement organisée vu que le club se cherchait encore un remplaçant. Les joueurs disponibles se sont ainsi donné rendez-vous dans un soccer. Mais mercredi soir, après une nuit de réflexion, Luc Ernes, présent jusque-là dans la cellule transferts, acceptait l’interim. "Je suis allé voir les gars mardi soir et j’ai été touché, assure l’ex-T1 de Faimes. Ils n’étaient pas beaucoup et ils avaient l’air un peu perdu. Je ne pouvais pas les laisser comme ça sans personne pour finir la saison. Bon, honnêtement, je me passais sans souci de football, et surtout du terrain. Pour vous dire la vérité, je n’ai même plus de soulier. Mais je veux qu’on donne tout ce qu’on peut et qu’on termine bien le travail. Après, je ne rêve pas hein. Je sais que finir sur un 18/18 serait miraculeux. Mais pourquoi pas ? En football, tout est possible comme on le sait. On a déjà assisté à des exploits. Et, jeudi, j’ai découvert un chouette groupe qui ne demandait qu’à jouer et gagner. Vous allez me prendre pour un fou mais, oui, j’y crois. "