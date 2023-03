Football (P1): Jean-Yves Mercenier: "On arrive à allier plaisir et résultats"

Les hommes de Jean-Yves Mercenier ont affiché un beau visage le week-end passé après leur belle victoire 1-5 face à Hombourg. Ils devront confirmer ce dimanche face à Beaufays. "C’est une équipe dont il faut se méfier, ils ont été condamnés trop vite en début de saison. Ils ont beaucoup de qualités et proposent un beau jeu. Le meilleur buteur de la série fait également partie de leur équipe, raconte le coach des Sucriers. Personnellement c’est une saison plus que positive, on arrive à allier plaisir et résultats et ça, c’est le plus important."

Après être descendu de D3 ACFF la saison passée, Wanze/Bas-Oha avait clairement un objectif principal: participer au tour final. "C’était l’objectif non-avoué du début de saison, confie le coach. Mais nous y sommes parvenus dès la première tranche. En ce qui concerne la fin de la saison, on va continuer dans notre spirale positive. Les gars travaillent bien à l’entraînement tout en prenant du plaisir."

Malgré la grosse absence du meilleur buteur de l’équipe, Henri Neerdael, depuis plusieurs semaines, les Sucriers ont su compter sur la jeunesse. Une jeunesse bien encadrée par plusieurs joueurs d’expérience comme Alexis Pessotto.

"On vit vraiment une saison agréable, on est tous une bande de potes sur et en dehors du terrain. Les jeunes sont géniaux. Ils ont tous les pieds sur terre et sont tous à l’écoute lorsqu’on a quelque chose à leur dire, explique le défenseur de 30 ans. L’objectif principal était d’être champion ou au minimum la montée. Il reste encore quelques matchs jusqu’à la fin de saison, en commençant par Beaufays. C’est une bonne équipe à prendre très au sérieux. Ils essaient de proposer du beau football comme nous. Ce sera un beau match."

Une victoire serait primordiale ce week-end pour continuer à croire au titre.

Arbitre: Grégory Mager, assité de Geoffrey Dehalleux et Stephane Delmotte.

WANZE/BAS-OHA: Tombal, Beaujean, Rasquin, Adam, Bisconti, Goosse, Moureaux, Moulin, Mottet, Honnay, Denorme, Carraro, Pessotto, Neerdael, Crupi.