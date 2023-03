Football (P1): Geer - Hannut ou la piste aux artistes

En voiture, seuls neuf kilomèètres séparent les terrains de Geer et Hannut. Un fait rare dans cette P1 qui rajoute encore un peu de piment dans une rencontre qui n’en manquait déjà pas. Car ce duel voit le troisième recevoir le sixième, qui ne sont séparés que par deux unités. Et entre les deux camps, les liens ne manquent pas. Comme entre Amaury Docquier et Amaury Geuns qui, au-delà de partager le même prénom, ont disputé une saison commune en futsal sous les couleurs de l’IP Hannut. L’occasion de leur tendre notre micro pour préfacer ce derby.