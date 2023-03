Football - P1: Fize à l’aube d’un triptyque crucial

De quoi mettre un peu de pression sur les épaules des Sang et Marine. " Non, je n’en ai pas mis, mais la situation, comme un peu partout, est particulière avec les départs. Le plus dur est de garder les gars concernés par l’intérêt de leur club actuel, souligne le mentor fizois. Ils savent que Fize est un club réglo et c’est leur devoir de laisser Fize en P1. J’ai confiance en eux car, humainement, je sais que ce sont des gars bien. "

Et ce n’est pas Robin Demaerschalk, futur joueur de Braives, qui dira le contraire. "Pour le club et pour notre amour-propre, on ne veut pas se laisser aller, on doit jouer jusqu’au bout, complète le défenseur central. Et si on pouvait aborder les deux ou trois dernières rencontres, ce serait pas mal. On travaille, on s’amuse, on ne veut pas bâcler cette saison. Le comité s’est investi, on se doit de lui rendre. Nous sommes assez grands et professionnels que pour faire la part des choses et au moins sauver Fize cette saison. "

Et cela passe forcément par au moins un partage face à une formation ougréenne qui revient de nulle part. "Ce sera une guerre, prévient Robin Demaerschalk, Cela va se jouer sur des détails et l’équipe qui va avoir le plus de caractère va remporter ce match. " Une rencontre qui va s’apparenter à une opposition de styles. "C’est clair qu’on n’a pas les mêmes qualités techniques qu’Ougrée… et que beaucoup d’équipes, ironise Jean-Guy Eyckmans. J’espère simplement que l’impact physique sera présent chez nous. Peu importe la manière, ce qui compte, ce sont les points. " Dans la situation qu’est celle de Fize, difficile de donner tort à son entraîneur.

Arbitre: Belyamin El Baraka Halhoul, assisté de Bonaventure Kagné et Philippe Schmetz.

FIZE: Firquet, Kuhne, Ledure, Wynants (?), Denruyter, Gillard (?), Reuter, Damsin (?), Vandervost, Ki Vieira, Demaerschalk, Mihesso, Mignon, Erivelton, Wagrmans, Eyckmans, Nzembo. Licour est suspendu. Wynants (tête), Gillard (ischios), Damsin (cheville) sont incertains.