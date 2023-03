Football (D3 ACFF): les Hutois s’attendent à souffrir face à Durbuy

Les hommes de Manu Papalino devront donc aborder le match plus sérieusement que jamais. Même si l’équipe de Huy présente de grandes difficultés offensives sur certains matchs, elle est capable de surprendre, et notamment à domicile.

Durbuy, un oiseau pour le chat ?

Durbuy est la pire défense de cette série, l’occasion parfaite pour les Mosans de faire parler leurs qualités offensives, même si leur meilleur buteur, Altin Muaremi, est suspendu.

Bien que Huy peine à marquer sur certaines rencontres, il encaisse très peu également. Les Hutois font preuve d’une solidité défensive impressionnante. Avec seulement 31 goals encaissés, les hommes de Manu Papalino possèdent une des meilleures défenses de la série.

Pour le médian Florent David, cette solidité défensive n’est pas due au hasard. "Tous les joueurs sont bons individuellement et on possède sûrement une des meilleures paires de latéraux de la série, glisse le joueur de 22 ans. On a également un très bon gardien sur qui on peut compter. On joue souvent ensemble, donc il y a beaucoup d’automatismes qui se sont créés. On s’entend tous également très bien, que ça soit sur le terrain ou en dehors, et ça fait beaucoup dans une équipe."

Il poursuit en expliquant que le match de samedi risque d’être très compliqué. "C’est une équipe qui met énormément d’intensité dès le début de la rencontre. Durbuy peut faire très mal offensivement. Il va falloir éviter d’encaisser pour ne pas douter et être efficace offensivement afin de ramener les 3 points", enchaîne le médian hutois.

Après un superbe premier tour, les Hutois ont connu plus de problèmes en 2023. Une victoire ce week-end et Huy assurait pratiquement son maintien en D3 ACFF.

Arbitre: Hamza Haroui, assisté de Christophe Rémy et Pascal Leduc.

Huy : Marly, David, Frantim, Eeke, Kabombo, L. Loyaerts, De Castris, Papalino, Nzoigba, Pollina, Raia, Pichietti, Franco, A. Loyaerts, Charef