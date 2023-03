Football (D2 ACFF): Thomas Miezal et Nathan Gosselain sont prêts pour le choc régional décisif pour le titre

Thomas Miezal et Nathan Gosselain, vous étiez présents à l’aller. La victoire de Warnant était-elle justifiée ?

T. M. : oui, on a joué un match complet et c’était un succès mérité. Le 1-0 les a vite fait douter.

N.G.: oui, Warnant était plus dans l’impact. Mais depuis, on a su inverser la tendance et la spirale.

Qu’est-ce qui avait fait la différence ?

T. M.: on avait plus d’envie chez nous avec un groupe solidaire.

N.G.: l’efficacité devant le but. Ils avaient eu 2-3 occasions et avaient su marquer deux buts.

Selon vous, est-ce un match décisif dans la course au titre ?

T. M.: je pense que ça pourrait être décisif. C’est une belle option pour la suite même si rien ne sera joué.

N.G.: oui mais alors, on doit gagner ce match et ne rien lâcher pour le reste. Et qui sait alors ?

Warnant va-t-il être champion selon vous ?

T. M.: oui, je pense ce serait la récompense de tous. Si on gagne contre Verlaine, je pense qu’on le sera.

N.G.: je ne sais pas trop. Il reste encore pas mal de matchs, l’air de rien.

Verlaine va-t-il prendre part au tour final ?

T. M.: oui, ils sont bien partis avec des gars comme Scevenels, Dago et Ramadani que je connais fort bien.

N.G.: oui, je l’espère mais on peut y arriver.

À quel genre de rencontre faut-il s’attendre dans ce derby selon vous ? Qu’est-ce qui va faire la différence selon vous ?

T. M.: ce qui va être compliqué, c’est le terrain et du vent. Cela va aussi se jouer au caractère.

N.G.: l’impact physique et l’efficacité dans les duels.

Quelle est, selon vous, la force de votre adversaire ?

T. M.: leur avant Jamar est un gros plus. Mais on a les armes pour le contrer.

N.G.: ils prestent tous ensemble et forment un vrai groupe.

Quelle est, selon vous, son (possible) point faible ?

T. M.: il faudra utiliser le dos de leur defe et amener des centres là.

N.G.: si on joue comme ces derniers temps, on sera plus fort qu’eux niveau foot pur.

Où jouerez-vous la saison prochaine ?

T. M.: j’ai prolongé et je compte rester à Warnant. Je n’ai pas fini ce que je devais y faire.

N.G.: je vais finir ma saison, puis je verrai bien. Mais j’ai des propositions de plus haut.

Un petit prono pour conclure ?

T. M.: 2-1 avec des buts de Scevenels et Fransolet.

N.G.: 0-1, but de Jamar.