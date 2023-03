Un match qui s’annonce serré comme nous l’explique le coach Manu Valoir. "C’est une très bonne équipe qui fait un gros championnat. Elle a son identité propre et j’adore ça. Ce sera une véritable opposition de style."

Un match à ne pas louper pour les troupes de Manu Valoir. "On sort d’un 0/6, il faut absolument réagir. L’envie est là et les qualités aussi, j’ai confiance en mon groupe" confie le coach de Stockay.

Malgré les absents, Stockay pourra compter sur son défenseur central Mylan Kotchkarov, même si ce dernier vit une saison avec des hauts et des bas, en passant de titulaire à remplaçant. "C’est un excellent joueur avec une très bonne mentalité, explique son coach. I l est en concurrence avec un autre excellent défenseur, Rayane Ayoub. J’essaie de les associer de temps en temps mais un des deux se retrouve systématiquement sur son mauvais pied. Ce n’est pas l’idéal dans notre système de circulation de balle. Mylan est un bosseur, il a toujours répondu présent."

Même son de cloche dans le chef de l’ancien défenseur de Zulte-Waregem. "Il faut absolument réagir ce week-end. On sort de 2 défaites. Une troisième est donc inimaginable. On va là-bas pour prendre les 3 points. Aucune autre issue est envisageable, explique le jeune défenseur de 22 ans. Pour ma part, c’est une année un peu spéciale. C’est la saison la plus compliquée de ma carrière. Mon statut varie, je suis titulaire puis sur le banc pendant 2 matchs. Je me suis entretenu avec mon coach et il n’y a aucun problème.. Sans oublier qu’il y a également une grosse concurrence derrière avec Rayane Ayoub, mais elle reste saine évidemment. Tant que l’équipe gagne, ça reste le principal dans tous les cas."

Le déplacement à Binche sera donc un match que les Stockalis veulent absolument gagner pour mettre fin à leur série de 2 rencontres sans victoire.

Arbitre: Francesco Muratore assisté de Ludovic Pector et Jordan Renard.

STOCKAY: Alfieri (?), Ayoub, Boumediane, Jurdan, Kotchkarov, Ronvaux, Rodrigues (?), Nézer (?), Bouhlal (?), Sternon, Libert, Maglio, Custinne, Ozer. Niankou est suspendu, alors que Bernier est blessé.