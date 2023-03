Football (D2 ACFF): Miceli: "Non, on ne joue pas le maintien"

N’allez cependant pas croire que la sinistrose a gagné le club. Ni qu’on pense au maintien. "Pas du tout, on n’en est pas là, assure Raphaël Miceli. On sait qu’on doit regarder derrière nous, mais il ne faut pas exagérer non plus. On a notre sort en mains, de toute façon. Et si on n’est pas sauvé avant le dernier match, avec, en toute modestie, le programme qu’il nous reste, c’est qu’on ne méritait pas de se sauver. Mais je répète: on n’en est pas là. On va s’en sortir, cela ne fait pas l’ombre d’un doute…"

L’aller avait tourné à la faveur des Namurois. Mais de peu. "Et de manière injustifiée, assure encore Raphaël Miceli. On a vu rouge mais on avait eu plus d’occasions et aussi la possession du ballon. On méritait bien mieux que cette défaite. Mais on a ce retour pour se racheter. Et ce n’est pas parce qu’on joue là-bas qu’on doit plus craindre quelque chose même si cette équipe est dans une bonne spirale après un début de saison compliqué. Mes gars sont capables de gagner, je le sais…"

Hamoir est à la croisée des chemins avec une fin de championnat qui doit le laisser en D2 ACFF. "Et on doit continuer comme ça, assure Miceli. On est solidaire et on doit rester focus sur l’objectif. C’est nécessaire et je sais que je peux compter sur les gars. "

Arbitre: Mehdi Sayoud.

HAMOIR: vu que le club ne veut plus communiquer sur la composition du noyau, on dira que tout le groupe est disponible.