Football (D2 ACFF): Issam Charef (Waremme) et Steve Otte (Solières) se retrouvent après leur saison à Huy

Issam Charef et Steve Otte, quels souvenirs gardez-vous de votre aventure à Huy ?

I.C: Steve m’a impressionné sur le peu de temps qu’il a joué avec nous. Il était humble malgré sa belle carrière. Son jeu au pied était vraiment très bon. D’ailleurs, on a un point commun tous les deux: ce sont les phases arrêtées.

S.O: Je ne veux garder que le positif. Issam est un jeune talentueux, c’est d’ailleurs le seul joueur de Waremme que je connais. Même si on ne s’est pas côtoyé beaucoup, il avait du talent.

Waremme et Solières vivent une saison très compliquée. Est-ce le match de la dernière chance pour les deux équipes ?

I.C: C’est nous qui avons le plus à perdre. Il faut les trois points, dimanche, sinon on sera presque condamné. On est en conscient mais personne n’est résigné et tout le monde reste uni.

S.O: On doit viser un 9 sur 9. Si ce n’est pas le cas, le maintien sera compliqué. Il y aura beaucoup de pression mais c’est pour ce genre de match que l’on joue au foot.

Issam Charef, avec 353 minutes de temps de jeu, on imagine que vous aurez rêvé meilleurs débuts dans cette division.

Malheureusement, le coach a ses préférences et je ne peux rien y faire. Il estime que je n’apporte pas assez au groupe. C’est frustrant car c’est injuste et c’est la première fois que ça m’arrive depuis que je joue au football. Je ne me sens pas supérieur aux autres mais j’estime que j’aurais dû recevoir ma chance à plusieurs reprises. D’ailleurs, dans le noyau, on est plusieurs à ne pas comprendre certains choix. Mais c’est le football et je reste motivé à 200% pour sauver Waremme.

Steve Otte, depuis début janvier, on vous retrouve très régulièrement dans les quinze soliérois. Une petite surprise ?

Oui, je ne m’attendais pas à jouer autant cette saison. À titre personnel, ma saison est plus que positive. Je suis arrivé à Solières cet été pour perdre du poids et préparer le prochain championnat. Depuis quelques semaines, je prends beaucoup de plaisir. En l’espace de trois semaines, j’ai perdu sept kilos, grâce à l’aide de Damien Pauqet (NDLR: nutritionniste) et Dylan Lambrecth qui m’a donné quelques conseils. Pour l’instant, je peux tenir 60 minutes mais je ne lâcherai rien pour revenir au meilleur niveau. Je n’ai pas consenti tous ses efforts pour me retrouver en provincial.

Un petit prono pour conclure ?

I.C: Ce sera 2-0 ou 1-1.

S.O: On va gagner 0-1 dans la douleur. Ce ne sera pas un match ouvert.

Arbitre: Guillaume Chaspierre, assisté de Bilal El Aayachi Agarbi et Romain Delree.

WAREMME: Rihon et Laruelle sont suspendus.

SOLIÈRES: Vancoppenolle et Kabeya sont suspendus, Lokando est blessé alors que Jiyar est incertain.