Basket-ball (Division 3) - Comblain conserve son brevet d’invincibilité

Et l’ailier ne ralentissait pas la cadence en frappant encore deux fois en début de deuxième quart pour faire monter l’avance à dix points. Avec L’hoest au four et au moulin comme Goémé, les Rouges gardaient cette avance jusqu’à la pause: 37-48.

Avec Princen et Rondoz frappant dès la sortie des vestiaires, les leaders restaient aux commandes d’autant que Darmont puis Malempré terminaient le troisième quart sur une bombe bienvenue (62-69).

Les locaux continuaient évidemment à pousser, revenant même à 68-71 avant que Princen ne sorte de sa boîte pour donner le dernier coup de rein décisif.

QT: 17-24, 20-24 (37-48), 25-21 (62-69), 17-17.

COMBLAIN: Malempré 3, Roland 4, Goémé 19, Collard 4, Princen 18, Rondoz 6, Darmont 7, Matisse 14, L’hoest 12.