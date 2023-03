Basket-ball - Régionale 2: En déplacement aux Friendly Bulls, Haneffe a l’occasion de s’offrir un bonus

L’ancienne promesse du Rebond Neuville est passée par l’Union Huy avant de se blesser au genou. Après l’opération, il a signé au sein de la P1 de Tilff, espérant y retrouver le rythme avant de peut-être participer au projet R1. Mais cela n’arrivera pas et c’est donc en Hesbaye qu’il viendra poser ses valises pour continuer sa remise en route. Un pari pour les Rouges. "Mais ce qu’il nous a montré à l’entraînement a été positif et nous allons travailler avec lui", glissait le mentor haneffois.

Ensuite, sur l’aile, c’est un retour très rapide qui a été acté, celui de David Georgery dont l’aventure à Waremme n’a jamais été concluante. Lancé par Renaud Leclercqs la saison dernière, l’ailier avait surpris en prenant la direction des Wawas, mais le voilà de retour à la maison.

Reste encore un transfert important à réaliser. Pour remplacer Szabo et, obligatoirement, un joueur impactant…

Maintenant, sur le terrain, il reste encore à confirmer la présence en R2 car la lutte pour le maintien continue. Actuellement dans le bon groupe, les Templiers savent que tout va sans doute se fixer dans les quinze prochains jours. Alors que des duels entre adversaires directs vont avoir lieu dans différentes salles de la Wallonie, Haneffe mettra le cap sur la capitale pour une rencontre a priori compliquée. Avec onze victoires pour neuf revers, Ixelles est encore mathématiquement qualifiable pour les play-off, mais il faudrait un sans-faute de leur part pour accrocher un Top 4.

Les Friendly Bulls ne seront donc pas faciles à manier. "On va tout mettre en place pour tenter d’aller chercher une victoire bonus dans cette salle, continuait Jérémy Prinsen. Maintenant, si cela ne fonctionne pas, le plus important sera de continuer à cultiver une bonne attitude qu’il faudra amener jusqu’au duel à six points contre Linthout la semaine prochaine où il ne faudra pas passer à côté de la rencontre. "

Un duel de préparation donc et de remise en action pour finir le travail la semaine prochaine. "Maintenant, si nous sommes dans le match, on va évidemment tout donner pour prendre la victoire ", soulignait l’homme qui sait que lors du match aller, les Templiers s’étaient inclinés 87-95.

Didier Delmal