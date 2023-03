Basket-ball (R2): Huy conserve toute sa motivation

Lors du match aller, les Hutois s’étaient inclinés 63-83, ce qui laisse augurer une rencontre compliquée. Maintenant, c’est un Steve Jovenau positif que l’on a croisé avant la rencontre. "Je suis vraiment content du comportement des joueurs car j’avais peur d’une lassitude et d’une motivation en berne avec l’arrivée de la fin de saison et les différentes décisions des joueurs. Mais non, j’ai vu un groupe appliqué qui s’est bien entraîné et qui avait encore envie d’aller de l’avant. C’est vraiment positif et gratifiant, ne fusse qu’humainement parlant. On verra évidemment par quoi cela se traduit sur le terrain mais, au moins, on continue", expliquait l’intéressé.

Par contre, déception collective en coulisses. Après l’annonce du départ de Royen pour Haneffe, c’est Mornard qui sera aussi sur le départ. "Il ira jouer avec un proche en P3 du côté de Fléron si je en me trompe pas", nous confiait encore un Steve Jovenau qui n’épiloguera pas… gentleman qu’il est alors qu’au moment de se lancer dans le projet de la future P1, il avait reçu l’accord de l’intéresser qui devait rester.

Une mauvaise nouvelle et une mauvaise image que de voir des éléments du cru quitter le club. Mais cela fait partie du jeu. Les forces vives hutoises vont encore se relever les manches pour mettre en place un véritable projet de reconstruction cohérent. Pour cela, clairement, il y a donc encore des éléments à trouver au niveau transferts entrants et de manière presqu’obligatoire pour ne pas prendre de risques au sein d’une P1 compacte et dont le niveau régional sera très élevé. À ce niveau, malgré des essais, rien n’a bougé dans les bon sens ces derniers jours en bord de Meuse. Pas encore inquiétant mais il ne faudra plus trop tarder.