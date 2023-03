Basket-ball (R2): Haneffe attire 2 joueurs pour la saison prochaine

Alors que les Templiers se rendront à Ixelles ce dimanche pour tenter de conforter leur place dans la division et laisser la lutte pour le maintien derrière eux, une annonce importante a été faite. En effet, les Hesbignons viennent d’officialiser les arrivées de Vincent d’alessandro, ex neuville et huy ayant repris en p1 à tilff ainsi que David Georgery qui revient après son année moyenne à Waremme