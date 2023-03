Basket-ball (P2): Wanze veut décrocher le titre ce dimanche face à Verlaine

Un premier rendez-vous qui se fera à domicile, ce dimanche, contre les voisins de Verlaine. "Mais nous savons que ce ne sera pas simple car Verlaine est une bonne équipe et fera tout pour ne pas nous laisser être champions, c’est le jeu. Ils ont de grosses individualités comme Brouwers ou encore Liebens qu’il faudra contrôler. Maintenant, au regard de notre parcours et de la dynamique de l’équipe, on doit aller chercher cette victoire, note le coach. Reste que tous les matchs sont à jouer et on ne va pas se mettre trop de pression, c’est le cas depuis la reprise. On a plusieurs chances d’aller chercher le titre et si ce n’est pas cette semaine, ce sera la prochaine. Le groupe a réussi un match exceptionnel la semaine dernière contre Comblain dans une ambiance incroyable. On a démontré une nouvelle fois que nous étions bien à notre place. On a fêté cette victoire de manière intense car nous la méritions mais, cette semaine, tout le monde était déjà de retour avec la bonne mentalité et la concentration pour préparer ce derby. Alors, on va tenter d’aller chercher ce titre le plus vite possible."

Et on attend la toute grande foule pour voir le retour de Wanze en P1. Pour cela, il reste 40 minutes à patienter.

19 victoires et seulement 3 revers cette saison, Wanze est donc en marche alors que les visiteurs débarquent avec un bilan de 9 victoires et 12 revers. Et même si tous les matchs méritent d’être joués, avec l’appui de leurs supporters, les Sucriers ne devaient pas vivre de pression mais simplement du plaisir pour aller au bout de cette superbe aventure et nous offrir des derbies de feu contre plusieurs autres régionaux au sein de la P1 2023/24.