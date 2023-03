Basket-ball (P1): Waremme B toujours en première place

Jeudi, en match avancé, l’ABC Waremme n’est pas tombé dans le piège physique des promus de Henri-Chapelle. Pourtant, comme prévu, les troupes de Maxime Gaudoux ont été mises en difficulté. En effet, pendant toute la première période, l’expérience et le physique des locaux allaient faire mal à une défense hesbignonne ne trouvant pas de solution: 37-37 à la pause. Malgré l’absence de Tandler, leur pivot dominant, les Verviétois se battaient et trouvaient des points en périphérie avec Remacle et Delhaes.