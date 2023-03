Tennis de table (Wallonie-Bruxelles): Bettincourt se rapproche (encore) du maintien

Ce que les Waremmiens ont fait parfaitement puisque les coéquipiers de Cédric François n’ont jamais été mis en difficulté. "Pour être certain de rester en régionale, on doit encore remporter un match, précise Christophe Lurkin. On se déplace à l’Astrid, qui n’est pas encore sauvé, puis on reçoit Somzée. Ce sera chaud jusqu’au bout mais nous avons toujours notre sort entre les mains. L’équipe reste hyper motivée et on ne se mettra aucune pression." Bettincourt, huitième, compte actuellement 32 points et pourrait réaliser la grosse opération en cas de victoire, le 15 avril prochain, à l’Astrid.