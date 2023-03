Tennis de table: Saint-Georges va découvrir la nouvelle Nationale 2

"On n’avait pas prévu de monter en début de saison, explique le gaucher Thomas Bastin. M ais on a enchaîné les matchs et les victoires, puis la montée s’est offerte à nous. C’est une saison plus que réussie." Avec un beau bilan de 19 matchs pour quatorze victoires, trois défaites et deux nuls, les Saint-Georgiens ont livré une saison plus qu’aboutie.

Une deuxième place accrochée notamment grâce à Claude Bodart, 53 ans, ancien B0 durant plus de 20 ans, qui "a apporté beaucoup d’expérience à l’équipe. Il nous a permis de rester focus sur chaque match et de ne pas baisser les bras dans les moments plus durs, confie Thomas Bastin. Je voudrais également souligner la belle progression de Clément Bilas, 23 ans, qui a réalisé une superbe saison en ayant remporté 32 matchs sur 42. Il grimpera de B4 à B2 pour la première fois de sa carrière, ce qui est totalement mérité pour lui. Sans oublier le reste de l’équipe composé de Bruno Franzoi, Fabian Bolly et Alain Simon qui ont tous participé au succès de l’équipe."

Sur un plan personnel, le Verlainois a rendu une très belle copie, avec 55 matchs gagnés sur 60 disputés. "Malgré les cinq défaites, je suis très satisfait de ma saison. Je l’ai abordée sereinement, sans pression, et conclue de la plus belle des manières avec la montée en Nationale 2. Je suis heureux pour le club mais plus particulièrement pour mon grand-père, qui est le fondateur de celui-ci. Il était aussi heureux que nous lorsqu’il a appris notre montée et je lui dédie."

Le maintien comme principal objectif

Pour la saison prochaine, "l’objectif est clairement le maintien dans un premier temps car le niveau de la série est très relevé", explique-t-il. En ce qui concerne la fin de saison, il reste deux rencontres à disputer pour Saint-Georges. La dernière se jouera à domicile le 22 avril prochain et sera conclue par une communion entre le club et les joueurs pour célébrer cette belle saison.