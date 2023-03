Tennis de table: Laurent Machiroux, D2, s'offre deux C0 pour sa première en P1

Si Patapongistes est d’ores déjà assuré de descendre en P2, le club d’Antheit a décidé de donner la chance à certains jeunes du cru. Face à Astoria, Laurent Machiroux a fêté son baptême du feu en P1 de la plus belle des manières. Le D2 s’est offert le scalp de deux C0 et a engrangé… 72 points le temps d’un seul interclubs. "J’ai été agréablement surpris, dit-il. J’ai reçu beaucoup de conseils de mes équipiers et cela m’a mis en confiance. Je ne me suis posé aucune question et j’ai joué mes quatre rencontres sans pression."