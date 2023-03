South Belgian Rally - Un avant rallye fou pour les De Wilde père et fille

Sueurs froides

Même si le week-end s’est bien fini pour le duo De Wilde, il aurait pourtant pu prendre une tournure totalement différente, avant même le premier départ en spéciale. "La journée de vendredi a été remplie de sueurs froides pour nous. Sur le retour du contrôle technique, un amortisseur s’est cassé, mais un autre concurrent en avait un, on a donc su réparer très vite. Mais ensuite, lorsque l’équipe est allée faire un tour pour s’assurer que tout allait bien, c’est la boîte de vitesses qui a montré des signes de faiblesse. "

Après l’arrivée du Haspengouw, Bruno remarquait que la deuxième vitesse sautait quelques fois, mais après analyse, ses mécanos n‘avaient rien trouvé. "Après avoir chipoté sur place, Christophe Collinet, mon mécano, dresse un premier diagnostique, le crabot de 2e vitesse est HS. Il décide donc de démonter la boîte sur place à Vresse-sur-Semois, et de se rendre dans son atelier à Malmedy Tout ça à 22 h 30. " S’en suivent un démontage complet de la boîte, une réparation et un remontage. Le mécanicien reprend la route en direction de la Semois à 3 h 30 du matin, et remonte le tout sur la Renault Clio. Lorsque les deux compères reviennent à l’assistance à 7 heures du matin, tout est paré, ils peuvent s’élancer.

Complicité père-fille

Une fois en course, l’osmose entre les deux membres d’équipage est parfaite. Malgré sa petite expérience dans la discipline, Louisa a parfaitement rempli son rôle aux côtés de son papa. " Dès le début, je n’ai pas osé rouler plein gaz, je me disais que c’était quand même ma fille à mes côtés. Mais son envie et sa motivation m’ont très vite mis en confiance. Elle a su gérer la lecture des notes à merveille, malgré quelques légères hésitations, mais il faut savoir être intransigeant " rigole le papa, avec une grande fierté. Au terme de la journée, le duo De Wilde finit à la seconde position du 2WD Trophy, plus d’une minute derrière un Laurent Mottet impérial mais en profitant de soucis techniques chez deux adversaires au long de la journée. "Je suis très content d’avoir su offrir ça, d’abord à mes mécanos qui ont veillé toute la nuit pour nous assurer le départ, et ensuite à ma fille. Un podium en famille, ça marque. Ce qui est sûr, c’est qu’elle reviendra à ma droite !"