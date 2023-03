Football - P1: Fize s’offre les services de Nicolas Henrot

Quelques jours après son frère Stefano, c’est au tour de Nicolas Henrot de retrouver un club pour la saison prochaine. Il est vrai que depuis l’annonce de son départ, son nom avait circulé dans plusieurs clubs, mais c’est finalement Fize qui a remporté la timbale. " J’avais plusieurs possibilités et notamment celle de signer à Faimes. J’avais reçu un message de Jordy Eeke et on m’a également dit que Manu Papalino aurait aimé qu’on travaille ensemble."