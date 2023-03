Cyclisme - Un week-end doublement réussi pour Juan Lemestrez

Mis en confiance par ses bons débuts chez les juniors, Juan Lemestrez a voulu tenter une nouvelle expérience le week-end dernier. Le coureur de Warnant-Dreye a décidé d'enchaîner deux courses. Une samedi avec du relief, à Orroir, avec le Mont de l'Enclus à grimper sur le circuit local. Et une autre le lendemain, à Knesselare, sur un parcours bien plus plat. "Cela s'est très bien passé, puisqu'après m'être classé cinquième à Orroir, j'ai terminé deuxième le lendemain à Knesselare, où je me sentais encore bien frais, raconte cet affilié au club Crabbé Toitures-Libramont Chevigny. Samedi, avec la montée du Mont de l'Enclus, cela a été une course d'élimination. Nous n'étions plus qu'une quarantaine dans le final. J'ai veillé à rester bien placé pour l'arrivée. Nous arrivons pour la quatrième place. Et au bout de ce sprint à fond, je termine cinquième de l'épreuve qui réunissait 123 juniors. Je me demandais comment les jambes allaient répondre le lendemain, mais elles tournaient bien. J'ai même essayé de partir en échappée en début de course. Je me suis retrouvé dans un groupe de trois coureurs. Mais quand nous avons été repris par le peloton, je me suis concentré sur le sprint."